Орбан прилетел в Грузию: его кортеж освистали протестующие – видео
В понедельник, 28 октября, в Грузию прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кортеж освистали участники акции против результатов парламентских выборов. Об этом сообщило издание Эхо Кавказа.
Вечером Орбан прибыл в Тбилиси, в аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. После этого венгерский премьер отправился в гостиницу Tbilisi Marriott.
Участники акции на проспекте Руставели освистали Орбана. На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление его автомобилей на территории сопровождалось свистом и возгласами митингующих.
Издание отметило, что венгерский премьер остановился в той же гостинице, где перед началом митинга проходила встреча лидеров оппозиции с представителями дипкорпуса.
Вечером 28 октября в Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов. Оппозиция требует повторных выборов, проведенных международной администрацией.
- Центральная избирательная комиссия заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В целом уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.