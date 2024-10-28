Орбан прилетел в Грузию: его кортеж освистали протестующие – видео

Венгерский премьер остановился в той же гостинице, где перед началом митинга проходила встреча лидеров оппозиции с представителями дипкорпуса

Виктор Орбан (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

В понедельник, 28 октября, в Грузию прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его кортеж освистали участники акции против результатов парламентских выборов. Об этом сообщило издание Эхо Кавказа.

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Вечером Орбан прибыл в Тбилиси, в аэропорту его встретил вице-премьер Грузии Леван Давиташвили. После этого венгерский премьер отправился в гостиницу Tbilisi Marriott.

Участники акции на проспекте Руставели освистали Орбана. На видео, которое опубликовали журналисты, видно, что появление его автомобилей на территории сопровождалось свистом и возгласами митингующих.

Издание отметило, что венгерский премьер остановился в той же гостинице, где перед началом митинга проходила встреча лидеров оппозиции с представителями дипкорпуса.

Вечером 28 октября в Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов. Оппозиция требует повторных выборов, проведенных международной администрацией.