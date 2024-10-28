Орбан прилетів у Грузію: його кортеж освистали протестувальники – відео
У понеділок, 28 жовтня, в Грузію прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його кортеж освистали учасники акції проти результатів парламентських виборів. Про це повідомило видання Ехо Кавказу.
Увечері Орбан прибув до Тбілісі, в аеропорту його зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі. Після цього угорський прем’єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott.
Учасники акції на проспекті Руставелі освистали Орбана. На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява його автівок на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу.
Видання зазначило, що угорський прем’єр зупинився в тому ж готелі, де перед початком мітингу проходила зустріч лідерів опозиції з представниками дипкорпусу.
Увечері 28 жовтня у центрі Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів. Опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.
- Центральна виборча комісія заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки. Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Загалом уже чотири партії Грузії не визнали результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.