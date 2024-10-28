Орбан прилетів у Грузію: його кортеж освистали протестувальники – відео

Угорський прем’єр зупинився в тому ж готелі, де перед початком мітингу проходила зустріч лідерів опозиції з представниками дипкорпусу

Віктор Орбан (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

У понеділок, 28 жовтня, в Грузію прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Його кортеж освистали учасники акції проти результатів парламентських виборів. Про це повідомило видання Ехо Кавказу.

Увечері Орбан прибув до Тбілісі, в аеропорту його зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі. Після цього угорський прем’єр вирушив до готелю Tbilisi Marriott.

Учасники акції на проспекті Руставелі освистали Орбана. На відео, яке опублікували журналісти, видно, що поява його автівок на території супроводжувалася свистом і вигуками учасників мітингу.

Видання зазначило, що угорський прем’єр зупинився в тому ж готелі, де перед початком мітингу проходила зустріч лідерів опозиції з представниками дипкорпусу.

Увечері 28 жовтня у центрі Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів. Опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.