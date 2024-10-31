Угорщина хоче розширити співпрацю з Росією та Білоруссю – глава МЗС Сійярто

Петер Сійярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна хоче посилити економічну співпрацю з Росією і, в принципі, має право вести переговори "з ким завгодно". Про це він сказав під час візиту до Білорусі, повідомляє Politico.

"Ми вважаємо, що світ котиться у прірву, коли деякі люди хочуть вказувати іншим, хто з ким може розмовляти, хто з ким може зустрічатися, а хто ні. Ми маємо суверенне право вести переговори з ким завгодно", – заявив глава МЗС Угорщини.

У своїй відеозаяві угорський міністр заявив, що Будапешт хоче посилити "раціональну" співпрацю з Москвою у тих сферах, які ще "не прокляті санкціями". Зокрема, йшлося про енергетичний сектор.

На додаток до цього Сійярто заявив, що розширення співпраці з Білоруссю відповідає "національним інтересам" Угорщини.

Повідомляється, що угорський міністр жодного разу прямо не згадав про Україну чи повномасштабну війну, розв'язану Росією. Він лише зазначив, що Європа та Угорщина, зокрема, зіткнулися з "одним із найсерйозніших конфліктів з часів Другої світової війни".