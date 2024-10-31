Венгрия хочет расширить сотрудничество с Россией и Беларусью – глава МИД Сийярто

Представитель Венгрии заявил, что Европа столкнулась с серьезнейшим конфликтом со времен Второй мировой

Петер Сийярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна хочет усилить экономическое сотрудничество с Россией и в принципе имеет право вести переговоры "с кем угодно". Об этом он сказал во время визита в Беларусь, передает Politico.

"Мы считаем, что мир катится в пропасть, когда некоторые люди хотят указывать другим, кто с кем может разговаривать, кто с кем может встречаться, а кто нет. У нас есть суверенное право вести переговоры с кем угодно", – заявил глава МИД Венгрии.

В своем видеозаявлении венгерский министр заявил, что Будапешт хочет усилить "рациональное" сотрудничество с Москвой в тех сферах, которые еще "не прокляты санкциями". В частности, речь шла об энергетическом секторе.

В добавок к этому Сийярто заявил, что расширение сотрудничества с Беларусью соответствует "национальным интересам" Венгрии.

Сообщается, что венгерский министр ни разу прямо не упомянул Украину или полномасштабную войну, развязанную Россией. Он лишь отметил, что Европа и Венгрия, в том числе, столкнулись с "одним из самых серьезных конфликтов со времен Второй мировой войны".