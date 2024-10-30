В Европарламенте заявили, что Венгрия "никогда не упускает возможности опозорить нас"

Петер Сийярто (Фото: страница дипломата в Facebook)

В Европе раскритиковали поездку министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Беларусь на форум по безопасности. Французский депутат Европарламента Натали Луазо назвала поступок Венгрии позорным.

"Венгерское правительство никогда не упускает возможности опозорить нас", – написала она в соцсети.

Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд отметил, что этот визит выглядит "чрезвычайно тревожно", и прокомментировал его одним из выражений французов: "Когда вы пересекаете границы, ограничений нет".

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон также остался недоволен визитом Сийярто в Минск. Он поинтересовался, как долго это будет продолжаться.

О визите главы МИД Венгрии в Беларусь стало известно 29 октября. Ожидается, что он выступит на Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября. В ней также примут участие представителе Беларуси, России и Сирии.