В Европарламенте заявили, что Венгрия "никогда не упускает возможности опозорить нас"
В Европе раскритиковали поездку министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Беларусь на форум по безопасности. Французский депутат Европарламента Натали Луазо назвала поступок Венгрии позорным.
"Венгерское правительство никогда не упускает возможности опозорить нас", – написала она в соцсети.
Бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд отметил, что этот визит выглядит "чрезвычайно тревожно", и прокомментировал его одним из выражений французов: "Когда вы пересекаете границы, ограничений нет".
Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон также остался недоволен визитом Сийярто в Минск. Он поинтересовался, как долго это будет продолжаться.
О визите главы МИД Венгрии в Беларусь стало известно 29 октября. Ожидается, что он выступит на Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября. В ней также примут участие представителе Беларуси, России и Сирии.
- 30 сентября Сийярто призвал к немедленному миру в Украине.
- 9 октября глава МИД Венгрии заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.
- 17 октября премьер Венгрии Орбан заявил, что План победы его пугает, и призвал ЕС начать переговоры с Россией.
- 28 октября Сийярто назвал оппозицию в Грузии "ставленниками Брюсселя", а правящую "Грузинскую мечту" — партией, которая "поддерживает суверенитет, мир и семью".