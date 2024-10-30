В Європарламенті завили, що угорський уряд "ніколи не втрачає можливості зганьбити нас"

Петер Сійярто (Фото: сторінка дипломата у Facebook)

У Європі розкритикували поїздку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Білорусі на безпековий форум. Французька депутатка Європарламенту Наталі Луазо назвала вчинок Угорщини ганебним.

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"Угорський уряд ніколи не втрачає можливості зганьбити нас", – написала вона в соцмережі.

Колишній помічник генсека НАТО Каміль Гранд зазначив, що цей візит виглядає "надзвичайно тривожно", і прокоментував його одним із висловів французів: "Коли ви перетинаєте кордони, обмежень немає".

Голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон також залишився незадоволеним візитом Сійярто до Мінська. Він поцікавився, як довго це триватиме.

Про візит глави МЗС Угорщини до Білорусі стало відомо 29 жовтня. Очікується, що він виступить на Мінській міжнародній конференції з питань євразійської безпеки 31 жовтня. У ній також візьмуть участь представники Білорусі, Росії та Сирії.