Венгрия отвергла пункт о вступлении Украины в НАТО в двустороннем соглашении
Венгрия не изменила своего отношения к приглашению Украины в НАТО, поэтому соответствующий пункт по переговорам о всеобъемлющем сотрудничестве между двумя странами не обсуждается. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Венгрии Мате Пацолай, передает Magyar Nemzet.
"Мы неоднократно четко излагали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло. Вступление Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны", – сказал он.
Пацолай подчеркнул, что важной частью всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве с Украиной должно стать "восстановление прав венгерского меньшинства".
В то же время "в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения", добавил спикер венгерского МИД.
Накануне, общаясь с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, президент Владимир Зеленский заявил, что готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией, частью которого является вопрос безопасности, а именно вступления Украины в НАТО.
- 9 октября глава МИД Венгрии заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.
- 29 октября стало известно, что Сийярто поедет на "конференцию" с Лавровым и приспешником Асада в Беларусь.
- 30 октября в Европе отреагировали и заявили, что Венгрия "никогда не упускает возможности опозорить нас".