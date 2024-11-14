"Стримано оптимістичні". Сибіга та Блінкен обговорили удари по Росії й інтеграцію до НАТО
Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна налаштована "стримано оптимістично" після обговорення з американським колегою Ентоні Блінкеном можливості завдання далекобійних ударів по Росії та євроатлантичної інтеграції. Про це посадовець заявив в ефірі телемарафону.
"Обговорили також питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії та євроатлантичної інтеграції України – і тут ми теж стримано оптимістичні", – заявив Сибіга.
І зняття обмежень на використання озброєнь, і запрошення до НАТО входять до Плану перемоги президента Володимира Зеленського.
Сполучені Штати й інші партнери послідовно не дають Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ озброєнням, яке вони надають у межах військової допомоги. Водночас голова Пентагону Ллойд Остін підтверджував, що Україна може завдавати таких ударів дронами власного виробництва, і такий метод уже продемонстрував свою ефективність.
Також США на цей момент не підтримують запрошення України в НАТО. Зокрема, постійна представниця Штатів при Альянсі Джуліанна Сміт заявляла, що НАТО досі не готово до такого запрошення.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що майбутнє України – в Альянсі, проте зараз пріоритет – мати впевненість, що Київ зможе виграти війну.
- У вересні 2024-го речник Зеленського повідомляв, що поки все ще немає остаточного дозволу від партнерів на далекобійні удари їхнім озброєнням углиб Росії, але Україна продовжує роботу щодо цього.
- У листопаді Блінкен заявив, що Байден має намір посилити підтримку України в останні місяці перед переданням влади Трампу.