"Стримано оптимістичні". Сибіга та Блінкен обговорили удари по Росії й інтеграцію до НАТО

США послідовно не дають Україні такого дозволу та проти запрошення до Альянсу

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна налаштована "стримано оптимістично" після обговорення з американським колегою Ентоні Блінкеном можливості завдання далекобійних ударів по Росії та євроатлантичної інтеграції. Про це посадовець заявив в ефірі телемарафону.

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"Обговорили також питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії та євроатлантичної інтеграції України – і тут ми теж стримано оптимістичні", – заявив Сибіга.

І зняття обмежень на використання озброєнь, і запрошення до НАТО входять до Плану перемоги президента Володимира Зеленського.

Сполучені Штати й інші партнери послідовно не дають Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ озброєнням, яке вони надають у межах військової допомоги. Водночас голова Пентагону Ллойд Остін підтверджував, що Україна може завдавати таких ударів дронами власного виробництва, і такий метод уже продемонстрував свою ефективність.

Також США на цей момент не підтримують запрошення України в НАТО. Зокрема, постійна представниця Штатів при Альянсі Джуліанна Сміт заявляла, що НАТО досі не готово до такого запрошення.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявляв, що майбутнє України – в Альянсі, проте зараз пріоритет – мати впевненість, що Київ зможе виграти війну.