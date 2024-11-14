"Сдержано оптимистичные". Сибига и Блинкен обсудили удары по России и интеграцию в НАТО

США последовательно не дают Украине такого разрешения и против приглашения в Альянс

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина настроена "сдержанно оптимистично" после обсуждения с американским коллегой Энтони Блинкеном возможности нанесения дальнобойных ударов по России и евроатлантической интеграции. Об этом чиновник заявил в эфире телемарафона.

"Обсудили также вопросы дальнобойных ударов по военным объектам на территории России и евроатлантической интеграции Украины – и здесь мы тоже сдержанно оптимистичны", – заявил Сибига.

И снятие ограничений на использование вооружений, и приглашение в НАТО входят в План победы президента Владимира Зеленского.

Соединенные Штаты и другие партнеры последовательно не дают Украине разрешение на дальнобойные удары по РФ вооружением, предоставляемым ими в рамках военной помощи. В то же время глава Пентагона Ллойд Остин подтверждал, что Украина может наносить такие удары дронами собственного производства, и такой метод уже продемонстрировал свою эффективность.

Также США пока не поддерживают приглашение Украины в НАТО. В частности, постоянный представитель Штатов при Альянсе Джулианна Смит заявляла, что НАТО до сих пор не готово к такому приглашению.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что будущее Украины – в Альянсе, однако сейчас приоритет – уверенность, что Киев сможет выиграть войну.