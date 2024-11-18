Борис Джонсон закликав Захід дозволити удари по РФ і визначити терміни вступу України в НАТО

Експрем'єр Британії наголосив, що необхідно розв'язати питання майбутнього України: вона більше не має бути "сателітом Москви", а вільною державою

Борис Джонсон (Фото: ЕРА/ANDY RAIN)

Париж та Лондон мають негайно надати Україні дозвіл на далекобійні удари по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow, а союзники по НАТО – надати гарантії безпеки та оголосити, коли та стане членом блоку. Про це в Instagram повідомив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Коли ми наближаємося до 1000-го дня боротьби України за свободу, ми святкуємо їхню неймовірну хоробрість перед обличчям найцинічнішої та найбезпринципнішої агресії в Європі з часів Другої світової війни <...> У цю гірку річницю настав час для друзів України розробити план — не лише, щоб запобігти поразці України, а й щоб забезпечити її перемогу", – написав він.

Джонсон привітав рішення американського президента Джо Байдена надати Україні дозвіл на далекобійні удари ракетами ATACMS, зазначивши, що тепер те саме мають зробити Франція та Велика Британія.

"Зараз також час надати Україні фінансову підтримку, необхідну для виживання та перемоги у цій війні, запровадивши пакет допомоги у стилі ленд-лізу на $50 млрд, який українці зможуть швидко отримати й використати", – йдеться у дописі.

І, нарешті, наголосив Джонсон, необхідно розв'язати питання майбутнього України: вона більше не має бути "сателітом Москви", а вільною, незалежною, суверенною, демократичною європейською нацією.

"Це означає, що ми повинні мати сміливість і рішучість надати Україні необхідні гарантії безпеки та оголосити дату, коли Україна стане членом НАТО. Усі ці заходи разом переконають Путіна в тому, що він зробив гігантську помилку і що він ніколи не зможе підкорити український народ. І лише коли Кремль по-справжньому усвідомить це, мир повернеться в Україну", – підсумував експрем'єр.

Скриншот