Трамп встретился с Рютте – обсудили проблемы глобальной безопасности
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, говорится в новости на сайте Альянса.
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Встреча состоялась в пятницу, 22 ноября, но известно о ней стало утром в субботу.
Политики обсудили "ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс", сообщили в НАТО.
Также Рютте и его команда встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США. Ранее Трамп номинировал Волтца на должность своего будущего советника по нацбезопасности.
- 7 ноября генсек НАТО заявил, что намерен встретиться с Трампом и обсудить участие военных КНДР в войне против Украины.
- Уже 14 ноября Рютте заявил, что уже сотрудничал с новоизбранным президентом, и у них были "очень хорошие рабочие отношения".