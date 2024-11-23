Трамп встретился с Рютте – обсудили проблемы глобальной безопасности

Также генсек Альянса встретился с претендентом на должность советника по вопросам нацбезопасности президента США

Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: сайт НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич, штат Флорида, говорится в новости на сайте Альянса.

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Встреча состоялась в пятницу, 22 ноября, но известно о ней стало утром в субботу.

Политики обсудили "ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс", сообщили в НАТО.

Также Рютте и его команда встретились с конгрессменом Майком Уолтцем и членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США. Ранее Трамп номинировал Волтца на должность своего будущего советника по нацбезопасности.