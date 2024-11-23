Трамп может назначить спецпредставителем по войне дипломата Гренелла – Reuters

Тот выступал за создание "автономных зон" в Украине и предполагал, что не будет поддерживать вступление страны в НАТО. Гарантий такого назначения нет

Ричард Гренелл (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить на должность специального представителя в отношении "российско-украинского конфликта" своего бывшего исполняющего обязанности главы разведки, заявило агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных информированных источника.

Гренелл – 58-летний республиканец, в 2018-2020 годах был послом США в Германии, спецпредставителем президента на мирных переговорах между Сербией и Косово, с февраля по май 2020 года исполнял обязанности директора американской Национальной разведки.

Пока нет должности спецпредставителя по решению войны РФ против Украины, но четыре источника подтвердили Reuters, что Трамп рассматривает создание такого поста.

В то же время собеседники сообщили, что в конце концов политик может решить не создавать должность спецпредставителя, хотя он "серьезно рассматривает" возможность сделать это. Если Трамп это сделает, то он может выбрать и кого-то другого на этот пост, и нет никаких гарантий, что Гренелл согласится, отметил СМИ.

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Медиа отмечает, что некоторые позиции Гренелла могут "заставить украинских лидеров задуматься". Так, в июле во время круглого стола Bloomberg республиканец выступал за создание "автономных зон" в Украине как средство урегулирования войны. Он также предполагал, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем, в чем сходится со многими союзниками Трампа.

Поклонники Гренелла отмечают, что у него длинная дипломатическая карьера и "глубокие знания европейских дел", передает Reuters.

В команде Трампа отказались от комментариев, Гренелл не ответил на запрос агентства.

По ее данным, ранее экс-дипломат был главным претендентом на пост государственного секретаря США – в конце концов, на этот пост Трамп избрал сенатора Марко Рубио, что "удивило и огорчило некоторых близких союзников Гренелла".

Ранее, 16 ноября, The New York Times со ссылкой на источники заявило, что советником Трампа по вопросам российско-украинской войны хочет стать Борис Эпштейн, у которого нет опыта в политике, но есть родственники как в России, так и в Украине.