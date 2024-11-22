De Telegraaf: Генсек НАТО полетел в США, чтобы встретиться с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте мог отправиться во Флориду на встречу с будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на неназванных осведомленных лиц.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Отправиться в США Рютте мог на правительственном самолете Нидерландов, так как у НАТО нет своего самолета для высшего руководства. Во всяком случае авиационный журналист Менно Сварт обнаружил этот самолет именно во Флориде, недалеко от штаб-квартиры Трампа в Мар-а-Лаго.
Собеседники De Telegraaf подтверждают эту информацию. По их словам, расходы на перелет покроет НАТО.
- 7 ноября Рютте заявил, что намерен встретиться с Трампом и обсудить участия военных КНДР в войне против Украины.
- 14 ноября генсек НАТО заявил, что уже сотрудничал с Трампом и у них были "очень хорошие рабочие отношения".