De Telegraaf: Генсек НАТО полетел в США, чтобы встретиться с Трампом

По словам осведомленных анонимных собеседников, самолет с Рютте уже приземлился недалеко от штаб-квартиры Трампа

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте мог отправиться во Флориду на встречу с будущим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на неназванных осведомленных лиц.

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Отправиться в США Рютте мог на правительственном самолете Нидерландов, так как у НАТО нет своего самолета для высшего руководства. Во всяком случае авиационный журналист Менно Сварт обнаружил этот самолет именно во Флориде, недалеко от штаб-квартиры Трампа в Мар-а-Лаго.

Собеседники De Telegraaf подтверждают эту информацию. По их словам, расходы на перелет покроет НАТО.

7 ноября Рютте заявил, что намерен встретиться с Трампом и обсудить участия военных КНДР в войне против Украины.

14 ноября генсек НАТО заявил, что уже сотрудничал с Трампом и у них были "очень хорошие рабочие отношения".