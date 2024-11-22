De Telegraaf: Генсек НАТО полетів у США, щоб зустрітися з Трампом

Марк Рютте та Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте міг вирушити до Флориди на зустріч із майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на неназваних обізнаних осіб.

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Відправитися в США Рютте міг на урядовому літаку Нідерландів, оскільки НАТО не має свого літака для вищого керівництва. У всякому разі, авіаційний журналіст Менно Сварт виявив цей літак саме у Флориді, недалеко від штаб-квартири Трампа в Мар-а-Лаго.

Співрозмовники De Telegraaf підтверджують цю інформацію. За їхніми словами, витрати на переліт покриє НАТО.

7 листопада Рютте заявив, що має намір зустрітися з Трампом та обговорити участь військових КНДР у війні проти України.

14 листопада генсек НАТО заявив, що вже співпрацював із Трампом і у них були "дуже хороші робочі відносини".