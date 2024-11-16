NYT: Спецпосланником Трампа в Украине хочет стать россиянин Эпштейн из его команды

Эпштейн родился в России, провел детство там, а затем эмигрировал в США

Борис Эпштейн (Фото: ЕРА/YUKI IWAMURA)

Советником избранного президента Дональда Трампа по российско-украинской войне хочет стать Борис Эпштейн. У него нет опыта в политике, но у родственников как в России, так и в Украине. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на осведомленных собеседников.

По данным журналистов, Эпштейн предложил свою кандидатуру во время полета с Трампом на встречу с Джо Байденом. Трамп заинтересовался идеей, но не дал окончательного решения, отмечает NYT.

Предложение вызвало удивление у близкого круга Трампа, однако, по данным американской газеты, избранный президент США "уже предоставил Эпштейну специальные полномочия".

Сам Эпштейн отказался комментировать ситуацию, а представитель Трампа не ответил на запрос журналистов.

СПРАВКА Борис Эпштейн – древний соратник Трампа, американский юрист и политический стратег российского происхождения. Он присоединился к команде Трампа еще во время избирательной кампании 2016 года и с тех пор был одним из ключевых советников, в частности, во время его президентства и последующих избирательных кампаний. Эпштейн сыграл немаловажную роль в юридической команде Трампа, особенно при попытках обжалования результатов президентских выборов 2020 года. Эпштейн родился в России, провел детство там, а затем эмигрировал в США. Борис Эпштейн – древний соратник Трампа, американский юрист и политический стратег российского происхождения. Он присоединился к команде Трампа еще во время избирательной кампании 2016 года и с тех пор был одним из ключевых советников, в частности, во время его президентства и последующих избирательных кампаний. Эпштейн сыграл немаловажную роль в юридической команде Трампа, особенно при попытках обжалования результатов президентских выборов 2020 года. Эпштейн родился в России, провел детство там, а затем эмигрировал в США.