NYT: Спецпосланцем Трампа в Україні хоче стати росіянин Епштейн з його команди

Борис Епштейн (Фото: ЕРА/YUKI IWAMURA)

Радником обраного президента Дональда Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн. Він не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на обізнаних співрозмовників.

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За даними журналістів, Епштейн запропонував свою кандидатуру під час польоту з Трампом на зустріч того з Джо Байденом. Трамп зацікавився ідеєю, але не дав остаточного рішення, зазначає NYT.

Пропозиція викликала подив у близького кола Трампа, проте, за даними американської газети, обраний президент США "вже надав Епштейну спеціальні повноваження".

Сам Епштейн відмовився коментувати ситуацію, а представник Трампа не відповів на запит журналістів.

ДОВІДКА Борис Епштейн — давній соратник Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема під час його президентства та подальших виборчих кампаній. Епштейн зіграв важливу роль у юридичній команді Трампа, особливо під час спроб оскарження результатів президентських виборів 2020 року. Епштейн народився в Росії, провів дитинство там, а згодом емігрував до США. Борис Епштейн — давній соратник Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема під час його президентства та подальших виборчих кампаній. Епштейн зіграв важливу роль у юридичній команді Трампа, особливо під час спроб оскарження результатів президентських виборів 2020 року. Епштейн народився в Росії, провів дитинство там, а згодом емігрував до США.