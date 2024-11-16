NYT: Спецпосланцем Трампа в Україні хоче стати росіянин Епштейн з його команди
Радником обраного президента Дональда Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн. Він не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні. Про це пише газета The New York Times, посилаючись на обізнаних співрозмовників.
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За даними журналістів, Епштейн запропонував свою кандидатуру під час польоту з Трампом на зустріч того з Джо Байденом. Трамп зацікавився ідеєю, але не дав остаточного рішення, зазначає NYT.
Пропозиція викликала подив у близького кола Трампа, проте, за даними американської газети, обраний президент США "вже надав Епштейну спеціальні повноваження".
Сам Епштейн відмовився коментувати ситуацію, а представник Трампа не відповів на запит журналістів.
ДОВІДКАБорис Епштейн — давній соратник Трампа, американський юрист і політичний стратег російського походження. Він приєднався до команди Трампа ще під час виборчої кампанії 2016 року і з того часу був одним із ключових радників, зокрема під час його президентства та подальших виборчих кампаній. Епштейн зіграв важливу роль у юридичній команді Трампа, особливо під час спроб оскарження результатів президентських виборів 2020 року. Епштейн народився в Росії, провів дитинство там, а згодом емігрував до США.
- 14 листопада 2024 року Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні.
- Номінований на посаду радника з нацбезпеки Волтц заявив, що Трамп має намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і так завершити війну.
- Офіційно планів щодо російсько-української війни команда Трампа не публікувала, але у медіа ширяться фрагменти таких можливих планів.
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