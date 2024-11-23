Трамп може призначити спецпредставником з російсько-української війни дипломата Гренелла – Reuters

Республіканець виступав за створення "автономних зон" в Україні та припускав, що не підтримуватиме вступ країни до НАТО. Гарантій, що призначення відбудеться, немає

Річард Гренелл (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначити на посаду спеціального представника щодо "російсько-українського конфлікту" свого колишнього виконувача обов'язків голови розвідки, заявило агентство Reuters з посиланням на чотирьох анонімних поінформованих джерел.

Гренелл – 58-річний республіканець, у 2018-2020 роках був послом США у Німеччині, спецпредставником президента на мирних переговорах між Сербією та Косово, з лютого по травень 2020 року виконував обов'язки директора американської Національної розвідки.

Наразі немає посади спецпредставника щодо вирішення війни РФ проти України, але чотири джерела підтвердили Reuters, що Трамп розглядає створення такого посту.

Водночас співбесідники повідомили, що врешті-решт політик може вирішити не створювати посаду спецпредставника, хоча він "серйозно розглядає" можливість зробити це. Якщо Трамп це зробить, то він може обрати й когось іншого на цей пост, й нема жодних гарантій, що Гренелл погодиться, зазначило ЗМІ.

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Медіа зауважує, що деякі позиції Гренелла можуть "змусити українських лідерів задуматися". Так, у липні під час круглого столу Bloomberg республіканець виступав за створення "автономних зон" в Україні як нібито засобу врегулювання війни. Він також припускав, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому, у чому він сходиться з багатьма союзниками Трампа.

Прихильники Гренелла зазначають, що у нього довга дипломатична кар'єра та "глибокі знання європейських справ", передає Reuters.

У команді Трампа відмовилися від коментарів, Гренелл не відповів на такий запит агентства.

За його даними, раніше ексдипломат був головним претендентом на пост державного секретаря США – врешті-решт на цей пост Трамп обрав сенатора Марко Рубіо, що "здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла".

Раніше, 16 листопада, The New York Times з посиланням на джерела заявило, що радником Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн, який не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні.