Трамп зустрівся з Рютте – обговорили проблеми глобальної безпеки, з якими стикається НАТО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида, йдеться у новині на сайті Альянсу.
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Зустріч відбулася у п'ятницю, 22 листопада, але відомо про неї стало вранці у суботу.
Політики обговорили "низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс", повідомили у НАТО.
Також Рютте і його команда зустрілися з конгресменом Майком Волтцем та членами групи національної безпеки новообраного президента США. Раніше Трамп номінував Волтца на посаду свого майбутнього радника з нацбезпеки.
- 7 листопада, генсек НАТО заявив, що має намір зустрітися з Трампом та обговорити участь військових КНДР у війні проти України.
- Уже 14 листопада Рютте заявив, що вже співпрацював з новообраним президентом, і у них були "дуже хороші робочі відносини".