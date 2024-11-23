Трамп зустрівся з Рютте – обговорили проблеми глобальної безпеки, з якими стикається НАТО

Також генсек Альянсу зустрівся з претендентом на посаду радника з питань нацбезпеки президента США

Дональд Трамп та Марк Рютте (Фото: сайт НАТО)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч, штат Флорида, йдеться у новині на сайті Альянсу.

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Зустріч відбулася у п'ятницю, 22 листопада, але відомо про неї стало вранці у суботу.

Політики обговорили "низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс", повідомили у НАТО.

Також Рютте і його команда зустрілися з конгресменом Майком Волтцем та членами групи національної безпеки новообраного президента США. Раніше Трамп номінував Волтца на посаду свого майбутнього радника з нацбезпеки.