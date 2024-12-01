Зеленський: Україна хотіла б рекомендацію для запрошення до НАТО, але ілюзій немає

Президент заявив, що в адміністрації Байдена ще є час на ухвалення такого рішення

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати рекомендацію від міністрів закордонних справ НАТО щодо майбутнього запрошення країни до Альянсу, але водночас визнав, що цього не трапиться через скептичні країни. Про це він повідомив під час пресконференції з президентом Євроради Антоніу Коштою.

"Я не знаю, що там може бути [під час зустрічі очільників МЗС країн Альянсу]: вікно [можливостей] відкриється – вікно закриється. Уже стільки було цих вікон, якщо чесно. Це залежить від партнерів. Вони знають нашу позицію – ми б хотіли рекомендації від міністрів закордонних справ, але ілюзій немає", – заявив Зеленський.

За його словами, у НАТО залишаються скептичні країни, до яких належать і Сполучені Штати.

Голова держави не знає, чи буде президент США Байден рекомендувати таке рішення, але зауважив, що державний секретар Ентоні Блінкен "більш позитивний" стосовно такого рішення.

"Але ще є [скептична] німецька сторона, є ще угорська сторона. І тому тільки консолідований сигнал може бути позитивно сприйнятий всіма лідерами", – додав президент України.

Водночас він визнав, що наступна зустріч голів МЗС країн Альянсу не є останньою можливістю для України й можна розраховувати на наступні кроки, оскільки чинна влада Штатів ще має два місяці й має вплив на "небагатьох європейських скептиків щодо нашого [українського] майбутнього".

До того ж, додав Зеленський, він не бачить "ніяких ризиків" й більшість країн НАТО так само не бачить ризиків щодо заяви про позитивне майбутнього членства України до Альянсу.

"Це навіть не запрошення, це рекомендація міністрів закордонних справ щодо лідерів, щодо майбутнього запрошення України в НАТО", – пояснив президент.

Раніше агенція Reuters заявило, що нібито ознайомилося з листом очільника МЗС Андрія Сибіги, у якому той закликав своїх колег з країн НАТО надати Києву запрошення до Альянсу під час зустрічі у Брюсселі 3-4 грудня.