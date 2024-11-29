Щоб зупинити гарячу фазу війни, підконтрольній частині Україні потрібно НАТО – Зеленський

За словами Зеленського, це дозволить вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО. Щодо окупованих територій, їх повернення Україна планує здійснювати шляхом дипломатичних зусиль, заявив глава держави в інтерв'ю Sky News.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України", – сказав він.

За словами Зеленського, це дозволить вести переговори про повернення решти території пізніше "дипломатичним шляхом".

Водночас президент акцентував на необхідності включення всіх міжнародно визнаних кордонів України в положення запрошення до Альянсу, щоб гарантувати їх захист у майбутньому.