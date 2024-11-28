У Рютте запитали, хто має всадити Путіна за стіл переговорів. Відповів: І Трамп, і НАТО

Генсек НАТО заявив, що "перш за все ми маємо переконатися, що Україна знаходиться у сильній позиції"

Дональд Трамп та Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, що Захід перш за все має переконатися у тому, що Україна знаходиться у достатньо сильній позиції, щоб розпочинати переговори з Росією. Так він відповів на запитання, хто, на його думку, має посадити диктатора РФ Володимира Путіна за стіл переговорів.

Ведучий Браян Кілмід запитав у Рютте, чи планує НАТО посадити Путіна за стіл переговорів, або це має зробити обраний президент США Дональд Трамп.

"Перш за все ми маємо переконатися, що Україна знаходиться у сильній позиції, і ми маємо діяти колективно. Це потрібно для того, щоб коли мова заходила про переговори, Україна могла обговорювати своє майбутнє з позиції сили", – сказав генсек НАТО.

Рютте наголосив, що "потрібно ще дуже багато чого зробити для України", зокрема активізувати європейську частину НАТО, щоб та виділяла більше коштів на оборону та підтримку України.

"Але я впевнений, що коли ми це зробимо, я, президент Трамп та інші, ми зможемо всадити його за стіл переговорів, тому що він відчує: не в його інтересах продовжувати цю боротьбу", – підсумував генсек Альянсу.

27 листопада 2024 року Трамп висунув кандидатуру генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої каденції Трампа цю посаду обіймав Курт Волкер.

2 листопада 2024 року Волкер заявив, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.

Наприкінці червня агентство Reuters опублікувало план припинення війни в Україні, який розробляли Келлог і Фред Фляйц, обоє обіймали посади керівників апарату Ради національної безпеки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках.