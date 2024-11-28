У Рютте спросили, кто должен посадить Путина за стол переговоров. Ответил: И Трамп, и НАТО

Генсек НАТО заявил, что "прежде всего мы должны убедиться, что Украина находится в сильной позиции"

Дональд Трамп и Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что Запад прежде всего должен убедиться в том, что Украина находится в достаточно сильной позиции, чтобы начинать переговоры с Россией. Так он ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен посадить диктатора РФ Владимира Путина за стол переговоров.

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Ведущий Брайан Килмид спросил у Рютте, планирует ли НАТО посадить Путина за стол переговоров, или это должен сделать избранный президент США Дональд Трамп.

"Прежде всего мы должны убедиться, что Украина находится в сильной позиции, и мы должны действовать коллективно. Это нужно для того, чтобы когда речь заходила о переговорах, Украина могла обсуждать свое будущее с позиции силы", – сказал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "нужно еще очень многое сделать для Украины", в частности активизировать европейскую часть НАТО, чтобы та выделяла больше средств на оборону и поддержку Украины.

"Но я уверен, что когда мы это сделаем, я, президент Трамп и другие, мы сможем посадить его за стол переговоров, потому что он почувствует: не в его интересах продолжать эту борьбу", – подытожил генсек Альянса.

27 ноября 2024 года Трамп выдвинул кандидатуру генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по вопросам России и Украины.

2 ноября 2024 года Уолкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы при его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.

В конце июня агентство Reuters опубликовало план прекращения войны в Украине, который разрабатывали Келлог и Фред Фляйц, оба занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах.