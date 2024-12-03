Рютте ответил на заявление Зеленского о "зонтике" НАТО: Военная поддержка важнее

"Больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс", – сказал генсек НАТО

Марк Рютте (Фото: ЕРА)

Украине больше нужно оружие, а не дискуссия о возможном мирном процессе от союзников. Об этом на брифинге заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя недавнее заявление президента Владимира Зеленского о необходимости "зонтика" Альянса для подконтрольных территорий Украины.

Рютте напомнили, что в интервью Sky News Зеленский сказал, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.

Рютте попросили прокомментировать это заявление, предполагая, что такое предложение не было сделано ему "официально".

"Позвольте мне быть очень четким в этом вопросе. Я процитирую Зеленского в конце февраля 2022 года, когда некоторые страны предложили доставить его самолетом в Польшу. Он сказал, что ему не нужно это, а ему нужны боеприпасы", – ответил генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что "мы все можем сесть за чашкой кофе и придумать множество предложений по поводу того, как может выглядеть мир в Украине".

"Но я бы сказал: давайте не будем дискутировать о том, как будет выглядеть мирный процесс. Нам нужно убедиться, что в Украине есть то, что ей нужно, чтобы получить позицию силы перед переговорами с Россией. То есть больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть мирный процесс", – подытожил генсек Альянса.

1 декабря 2024 года Зеленский сообщил, что Украина хотела бы получить рекомендацию от министров иностранных дел НАТО о предстоящем приглашении страны в Альянс, но в то же время признал, что этого не случится из-за скептических стран.

В тот же день он признал, что невозможно пригласить в НАТО только часть территорий Украины, поскольку это будет автоматическим признанием, что "все остальные территории не украинские".