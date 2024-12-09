Зеленський готовий подумати над іноземними військами в Україні, поки та не буде в НАТО

До цього Україні необхідно мати чітке розуміння, коли вона буде частиною НАТО та Євросоюзу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський може подумати над пропозицією французького лідера Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО. Про це він заявив на зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави зазначив, що поки Україна не стане повноправним членом НАТО, навіть за наявності офіційного запрошення, залишається незрозумілим, хто забезпечуватиме її безпеку.

"Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля Макрона. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", – сказав він.

Водночас Зеленський визнав, що до цього Україні необхідно мати чітке розуміння, коли вона буде частиною Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу.