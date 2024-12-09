Зеленський готовий подумати над іноземними військами в Україні, поки та не буде в НАТО
Президент Володимир Зеленський може подумати над пропозицією французького лідера Емманюеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО. Про це він заявив на зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Глава держави зазначив, що поки Україна не стане повноправним членом НАТО, навіть за наявності офіційного запрошення, залишається незрозумілим, хто забезпечуватиме її безпеку.
"Ми можемо подумати й попрацювати над позицією Емманюеля Макрона. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО", – сказав він.
Водночас Зеленський визнав, що до цього Україні необхідно мати чітке розуміння, коли вона буде частиною Північноатлантичного альянсу та Євросоюзу.
- 3 грудня МЗС заявило, що Україна офіційно відкидає всі альтернативи вступу до НАТО.
- Того ж дня генсек Рютте зазначив, що майбутнє України в НАТО, але днями запрошення не буде.