Зеленский заявил, что позвонит Байдену и узнает, когда Украину пригласят в НАТО

По мнению главы государства, ему пока нет смысла обсуждать этот вопрос с Дональдом Трампом, поскольку тот еще не действующий глава США

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: ERA/ETTORE FERRARI)

Президент Владимир Зеленский планирует позвонить американскому коллеге Джо Байдену, чтобы обсудить с ним сроки приглашения Украины в НАТО. Об этом он заявил перед встречей с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом, который утром 9 декабря прибыл в Киев, передает Укринформ.

Зеленский подчеркнул, что не видит смысла обсуждать этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку у того еще нет всех юридических прав.

"Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность, поговорить со мной и поднять сам вопрос о приглашении в НАТО, потому что он сейчас является действующим президентом Соединенных Штатов и от его позиции многое зависит", – заявил глава страны.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала в кулуарах встречи в Брюсселе, что союзники затягивают с приглашением Украины в Альянс, поскольку "ждут Трампа".

3 декабря МИД заявил, что Украина официально исключает все альтернативы вступления в НАТО.

В тот же день генсек Рютте отметил, что будущее Украины у НАТО, но на днях приглашения не будет.