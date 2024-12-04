"Ждем Трампа". В НАТО раскрыли, чего медлят с приглашением Украины

Байба Браже заявила, что все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США заработает

Байба Браже (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Западные союзники ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и начала работы его администрации, чтобы от этого отталкиваться в вопросах приглашения Украины в НАТО. Об этом в Брюсселе заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Sky News.

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"В принципе мы — как политические лидеры — договорились, что Украина будет членом НАТО. Вопрос в том, какие условия, когда, и, очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США начнет работать. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность", – рассказала она.

Браже, бывший чиновник НАТО, отметила, что украинская армия, закаленная в боях, станет важным вкладом в Альянс.

В то же время она признала, что "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО государство, которое находится в состоянии войны".