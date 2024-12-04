"Ждем Трампа". В НАТО раскрыли, чего медлят с приглашением Украины
Западные союзники ожидают инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и начала работы его администрации, чтобы от этого отталкиваться в вопросах приглашения Украины в НАТО. Об этом в Брюсселе заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает Sky News.
"В принципе мы — как политические лидеры — договорились, что Украина будет членом НАТО. Вопрос в том, какие условия, когда, и, очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США начнет работать. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность", – рассказала она.
Браже, бывший чиновник НАТО, отметила, что украинская армия, закаленная в боях, станет важным вкладом в Альянс.
В то же время она признала, что "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО государство, которое находится в состоянии войны".
- Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер считает, что Трамп не хочет, чтобы во время его каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.
- Президент Финляндии Стубб после разговора с Трампом заявил, что тот "очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно быстрее".
- Майк Уолтц, которого Трамп номинировал на должность советника по нацбезопасности, заявил, что Трамп намерен посадить за стол переговоров Россию и Украину и таким образом завершить войну.