"Чекаємо на Трампа". У НАТО розкрили, чого зволікають із запрошенням України

Байба Браже (Фото: ЕРА / Leszek Szymanski)

Західні союзники очікують на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа та початок роботи його адміністрації, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до НАТО. Про це у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає Sky News.

"Загалом ми — як політичні лідери — домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли, і, очевидно, саме тут Альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність", – розповіла вона.

Браже, колишня високопосадовиця НАТО, зазначила, що українська армія, загартована у боях, стане важливим внеском до Альянсу.

Водночас вона визнала, що "деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни".