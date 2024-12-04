"Чекаємо на Трампа". У НАТО розкрили, чого зволікають із запрошенням України
Західні союзники очікують на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа та початок роботи його адміністрації, щоб від цього відштовхуватися у питаннях запрошення України до НАТО. Про це у Брюсселі заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає Sky News.
"Загалом ми — як політичні лідери — домовилися, що Україна буде членом НАТО. Питання в тому, які умови, коли, і, очевидно, саме тут Альянс повинен об'єднатися. Всі члени НАТО зараз чекають, коли нова адміністрація США почне працювати. Це один з аспектів, про який говорять чи не говорять, але це реальність", – розповіла вона.
Браже, колишня високопосадовиця НАТО, зазначила, що українська армія, загартована у боях, стане важливим внеском до Альянсу.
Водночас вона визнала, що "деякі країни не відчувають себе комфортно, запрошуючи до НАТО державу, яка перебуває у стані війни".
- Колишній спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер вважає, що Трамп не хоче, щоб за його каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.
- Президент Фінляндії Стубб після розмови з Трампом заявив, що той "дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше".
- Майк Волтц, якого Трамп номінував на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що Трамп має намір посадити за стіл переговорів Росію та Україну і таким чином завершити війну.