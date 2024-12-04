В одній з країн Бенілюксу висловилися проти вступу України в НАТО

Ксав'є Беттель (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти північноатлантичної інтеграції України. Про це пише німецький журнал Spiegel.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 3 грудня, Беттель висловився проти вступу України до Альянсу, аргументувавши це побоюваннями нових глобальних конфліктів.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", – сказав глава дипломатії Люксембургу.

Натомість Беттель виступив за євроінтеграцію України, додає Spiegel.

ДОВІДКА Країни Бенілюксу — це три європейські держави, які розташовані в Західній Європі та утворюють економічний і політичний союз. До цього регіону входять Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Цей союз був створений у 1944 році для економічного співробітництва, зокрема для спрощення торгівлі між країнами. Сам термін "Бенілюкс" утворений шляхом поєднання назв цих трьох країн. Країни Бенілюксу — це три європейські держави, які розташовані в Західній Європі та утворюють економічний і політичний союз. До цього регіону входять Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Цей союз був створений у 1944 році для економічного співробітництва, зокрема для спрощення торгівлі між країнами. Сам термін "Бенілюкс" утворений шляхом поєднання назв цих трьох країн.