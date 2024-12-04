В одній з країн Бенілюксу висловилися проти вступу України в НАТО
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти північноатлантичної інтеграції України. Про це пише німецький журнал Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі 3 грудня, Беттель висловився проти вступу України до Альянсу, аргументувавши це побоюваннями нових глобальних конфліктів.
"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", – сказав глава дипломатії Люксембургу.
Натомість Беттель виступив за євроінтеграцію України, додає Spiegel.
ДОВІДКАКраїни Бенілюксу — це три європейські держави, які розташовані в Західній Європі та утворюють економічний і політичний союз. До цього регіону входять Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Цей союз був створений у 1944 році для економічного співробітництва, зокрема для спрощення торгівлі між країнами. Сам термін "Бенілюкс" утворений шляхом поєднання назв цих трьох країн.
- 29 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що "активна фаза" війни завершиться тоді, коли неокуповані українські території отримають захист під егідою НАТО.
- 1 грудня він повідомив, що Україна хотіла б отримати рекомендацію від міністрів закордонних справ НАТО щодо майбутнього запрошення країни в Альянс, але водночас визнав, що цього не станеться через скептичні країни.
- Міністерство закордонних справ перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі опублікувало заяву "з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму". У документі наголошується, що Україна не розглядатиме жодні альтернативи вступу до Альянсу.