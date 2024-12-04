В одной из стран Бенилюкса высказались против вступления Украины в НАТО
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против североатлантической интеграции Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.
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В ходе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря Беттель высказался против вступления Украины в Альянс, аргументировав это опасениями новых глобальных конфликтов.
"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", – сказал глава дипломатии Люксембурга.
Беттель выступил за евроинтеграцию Украины, добавляет Spiegel.
СПРАВКАСтраны Бенилюкса – это три европейских государства, которые расположены в Западной Европе и образуют экономический и политический союз. В этот регион входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Этот союз был создан в 1944 году для экономического сотрудничества, в частности для упрощения торговли между странами. Сам термин "Бенилюкс" образован путем объединения названий этих трех стран.
- 29 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.
- 1 декабря он сообщил, что Украина хотела бы получить рекомендацию от министров иностранных дел НАТО по поводу будущего приглашения страны в Альянс, но в то же время признал, что этого не произойдет из-за скептических стран.
- Министерство иностранных дел перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе опубликовало заявление "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". В документе отмечается, что Украина не будет рассматривать никакие альтернативы вступлению в Альянс.