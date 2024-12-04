В одной из стран Бенилюкса высказались против вступления Украины в НАТО
Ксавье Беттель (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против североатлантической интеграции Украины. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

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В ходе встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря Беттель высказался против вступления Украины в Альянс, аргументировав это опасениями новых глобальных конфликтов.

"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", – сказал глава дипломатии Люксембурга.

Беттель выступил за евроинтеграцию Украины, добавляет Spiegel.

СПРАВКА
Страны Бенилюкса – это три европейских государства, которые расположены в Западной Европе и образуют экономический и политический союз. В этот регион входят Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Этот союз был создан в 1944 году для экономического сотрудничества, в частности для упрощения торговли между странами. Сам термин "Бенилюкс" образован путем объединения названий этих трех стран.
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