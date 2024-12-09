Мерц пропонує створити європейську контактну групу із завершення війни в Україні

Німецький політик вважає, що у Європи має бути спільне бачення завершення російсько-української війни, а не окремі пропозиції

Фрідріх Мерц (Фото: Офіс президента)

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, на якій обговорюватимуться варіанти завершення російсько-української війни на тлі зміни влади у США. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Мерц переконаний, що союзники мають зробити все для найскорішого завершення війни. Він припустив, що зі зміною влади у США "може виникнути нова ситуація", і європейські союзники мають бути до цього готові.

За словами німецького політика, "наступними тижнями та місяцями" потрібно звести окремі мирні пропозиції від окремих країн до мінімуму, привівши це до загальноєвропейської думки.

"У мене є пропозиція утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи й НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення", – заявив Мерц, закликавши до якнайшвидшого створення цієї контактної групи.