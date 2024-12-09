Мерц пропонує створити європейську контактну групу із завершення війни в Україні
Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц запропонував створити європейську контактну групу, на якій обговорюватимуться варіанти завершення російсько-української війни на тлі зміни влади у США. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
Мерц переконаний, що союзники мають зробити все для найскорішого завершення війни. Він припустив, що зі зміною влади у США "може виникнути нова ситуація", і європейські союзники мають бути до цього готові.
За словами німецького політика, "наступними тижнями та місяцями" потрібно звести окремі мирні пропозиції від окремих країн до мінімуму, привівши це до загальноєвропейської думки.
"У мене є пропозиція утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи й НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення", – заявив Мерц, закликавши до якнайшвидшого створення цієї контактної групи.
- 15 листопада 2024 року обраний президент США Трамп заявив, що Росія та Україна мають зупинитися, і пообіцяв працювати над завершенням конфлікту.
- 27 листопада канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що запропонував Трампу свою країну як майданчик для переговорів України та Росії.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".