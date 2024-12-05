Сийярто: С приходом Трампа завершение войны в Украине еще никогда не было таким близким

Глава МИД Венгрии заверил, что Венгрия "приложит все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью"

Петер Сийярто (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким". Его цитирует Híradо.

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Как отметил Сийярто, во время избирательной кампании в США тема полномасштабной войны в Украине якобы была одной из ключевых. При этом республиканец Дональд Трамп заявлял о необходимости скорейшего завершения войны, тогда как демократ Камала Харрис, по его словам, выступала за ее "продолжение".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", – подытожил глава венгерской дипломатии.

15 ноября 2024 года Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться, и пообещал работать над завершением конфликта.

20 ноября Reuters сообщило, что Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет.

27 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что предложил Трампу свою страну как площадку для переговоров Украины и России.