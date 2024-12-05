Сийярто: С приходом Трампа завершение войны в Украине еще никогда не было таким близким
Петер Сийярто (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким". Его цитирует Híradо.

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Как отметил Сийярто, во время избирательной кампании в США тема полномасштабной войны в Украине якобы была одной из ключевых. При этом республиканец Дональд Трамп заявлял о необходимости скорейшего завершения войны, тогда как демократ Камала Харрис, по его словам, выступала за ее "продолжение".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы цель Дональда Трампа прекратить эту войну стала реальностью", – подытожил глава венгерской дипломатии.

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