WSJ: Украина договаривается с США о путях завершения войны и уменьшения разногласий

Команда Трампа поддерживает предоставление оружия Украине, но за членство в НАТО не выступает, отмечает WSJ

Белый дом (Фото: Flickr)

Представители Офиса президента и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа провели встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить пути завершения российско-украинской войны и уменьшения разногласий в позициях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Отмечается, что руководитель ОП Андрей Ермак встретился с будущим спецпредставителем Трампа по российско-украинской войне Китом Келлоггом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцом. К обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.

По данным журналистов, Келлогг вместе с командой заявили, что поддерживают политику администрации Джо Байдена относительно быстрой передачи оружия Украине, считая, что это даст Трампу предпочтение в переговорах с Москвой.

Однако команда Трампа менее заинтересована в поддержке членства Украины в НАТО, хотя Киев неоднократно отмечал, что североатлантическая интеграция является главной гарантией безопасности для Украины.

В начале года Келлогг занимал другую позицию, предлагая временно приостановить поставки оружия, чтобы побудить Киев к переговорам с Россией.

Источники журналистов утверждают, что визит Ермака в Вашингтон преследует цель налаживания связей с командой Трампа. На днях он также встретился во Флориде с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Украина, по информации источников, готова заявить о стремлении к миру.

"Однако это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", – отметил источник, знакомый с позицией Киева.