WSJ: Украина договаривается с США о путях завершения войны и уменьшения разногласий
Представители Офиса президента и будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа провели встречу в Вашингтоне, чтобы обсудить пути завершения российско-украинской войны и уменьшения разногласий в позициях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.
Отмечается, что руководитель ОП Андрей Ермак встретился с будущим спецпредставителем Трампа по российско-украинской войне Китом Келлоггом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцом. К обсуждениям также присоединился избранный вице-президент Джей Ди Вэнс.
По данным журналистов, Келлогг вместе с командой заявили, что поддерживают политику администрации Джо Байдена относительно быстрой передачи оружия Украине, считая, что это даст Трампу предпочтение в переговорах с Москвой.
Однако команда Трампа менее заинтересована в поддержке членства Украины в НАТО, хотя Киев неоднократно отмечал, что североатлантическая интеграция является главной гарантией безопасности для Украины.
В начале года Келлогг занимал другую позицию, предлагая временно приостановить поставки оружия, чтобы побудить Киев к переговорам с Россией.
Источники журналистов утверждают, что визит Ермака в Вашингтон преследует цель налаживания связей с командой Трампа. На днях он также встретился во Флориде с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Украина, по информации источников, готова заявить о стремлении к миру.
"Однако это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", – отметил источник, знакомый с позицией Киева.
- 15 ноября 2024 года Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться и пообещал работать над завершением конфликта.
- 20 ноября Reuters сообщило, что Путин готов говорить с Трампом о прекращении войны, но на уступки не пойдет.
- 27 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что предложил Трампу свою страну как площадку для переговоров Украины и России.