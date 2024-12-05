Герасимов позвонил в США после запуска ракеты "Орешник" – The New York Times

Разговор состоялся через шесть дней после того, как РФ запустила по Украине "Орешник"

Валерий Герасимов (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL KLIMENTYEV)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов позвонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Это произошло спустя шесть дней после запуска российской ракеты "Орешник" по Украине, сообщает The New York Times.

Согласно информации американской газеты, телефонный разговор между Герасимовым и Брауном состоялся 27 ноября, за день до Дня благодарения в США и через шесть дней после того, как Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Днепру.

В ходе разговора Герасимов заявил, что запуск ракеты якобы был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории.

Пресс-секретарь Брауна, капитан Джерил Дорси, сообщил, что по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не разглашать подробности разговора.

Он также добавил, что оба генерала обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе российско-украинскую войну.