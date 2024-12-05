Герасимов позвонил в США после запуска ракеты "Орешник" – The New York Times
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов позвонил по телефону главе Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Это произошло спустя шесть дней после запуска российской ракеты "Орешник" по Украине, сообщает The New York Times.
Согласно информации американской газеты, телефонный разговор между Герасимовым и Брауном состоялся 27 ноября, за день до Дня благодарения в США и через шесть дней после того, как Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Днепру.
В ходе разговора Герасимов заявил, что запуск ракеты якобы был запланирован задолго до того, как США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь Брауна, капитан Джерил Дорси, сообщил, что по просьбе Герасимова генерал Браун согласился не разглашать подробности разговора.
Он также добавил, что оба генерала обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, в том числе российско-украинскую войну.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Вечером того же дня российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но якобы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- 22 ноября заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.
- 28 ноября президент Зеленский заявил, что Путин "размахивает Орешником", чтобы сорвать усилия Трампа для завершения войны.