Путин угрожает "Орешником" именно Трампу, а еще Европе и Китаю – Климкин

Павел Климкин (Фото: facebook.com/pavloklimkin)

Угрозы российского диктатора Владимира Путина в дальнейшем применять баллистическую ракету средней дальности "Орешник" касаются США, а именно будущего президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

"Это сигнал американцам и именно Трампу. Поскольку именно Трамп, как считает Путин, поставил под сомнение и собственно отменил договор о ракетах средней дальности", – сказал Климкин.

Справка. Речь идет о решении Трампа от 1 февраля 2019 года, когда он, будучи президентом США, заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ГРСМД).

Причиной стало "нарушение условий договора Россией", а именно разработка и развертывание ракетной системы 9М729 (SSC-8).

По словам экс-министра, свои ракеты средней дальности США планировали использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для Украины, как отметил Климкин, сигнал со стороны Путина ясен – "тотально напугать". Также это сигнал Китаю и демонстрация, что у России есть ракеты средней дальности, а американские "могут быть против вас".

Еще одна сторона, для которой "Орешник" должен стать сигналом – это Европа.

"Это еще сигнал европейцам. Ракеты средней дальности у Путина – это угроза именно европейцам, и пугает он больше не нас с вами, нас сложно испугать... Путин говорит: "Ну вы же отказались от контроля, а теперь я вас всех грохну и грохну свой на свой манер". И это важно понимать", – отметил Клименко.