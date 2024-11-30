Путин угрожает "Орешником" именно Трампу, а еще Европе и Китаю – Климкин
Угрозы российского диктатора Владимира Путина в дальнейшем применять баллистическую ракету средней дальности "Орешник" касаются США, а именно будущего президента Дональда Трампа. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.
"Это сигнал американцам и именно Трампу. Поскольку именно Трамп, как считает Путин, поставил под сомнение и собственно отменил договор о ракетах средней дальности", – сказал Климкин.
Причиной стало "нарушение условий договора Россией", а именно разработка и развертывание ракетной системы 9М729 (SSC-8).
По словам экс-министра, свои ракеты средней дальности США планировали использовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Для Украины, как отметил Климкин, сигнал со стороны Путина ясен – "тотально напугать". Также это сигнал Китаю и демонстрация, что у России есть ракеты средней дальности, а американские "могут быть против вас".
Еще одна сторона, для которой "Орешник" должен стать сигналом – это Европа.
"Это еще сигнал европейцам. Ракеты средней дальности у Путина – это угроза именно европейцам, и пугает он больше не нас с вами, нас сложно испугать... Путин говорит: "Ну вы же отказались от контроля, а теперь я вас всех грохну и грохну свой на свой манер". И это важно понимать", – отметил Клименко.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Вечером того же дня российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- 22 ноября заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.
- 28 ноября президент Зеленский заявил, что Путин "размахивает Орешником", чтобы сорвать усилия Трампа для завершения войны.