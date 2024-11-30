Путін погрожує "Орєшніком" саме Трампу, а ще Європі та Китаю – Клімкін
Погрози російського диктатора Володимира Путіна надалі застосовувати балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" стосуються США, а саме майбутнього президента Дональда Трампа. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.
"Це сигнал американцям і саме Трампу. Оскільки саме Трамп, як вважає Путін, поставив під питання і, власне, скасував договір про ракети середньої дальності", – сказав Клімкін.
Причиною стало "порушення умов договору Росією", а саме розробка і розгортання ракетної системи 9М729 (SSC-8).
За словами ексміністра, свої ракети середньої дальности США планували застосовувати в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Для України, як зазначив Клімкін, сигнал з боку Путіна зрозумілий – "тотально налякати". Також це сигнал Китаю та демонстрація, що у Росії є ракети середньої дальності, а американські "можуть бути проти вас".
Ще одна сторона, для якої "Орєшнік" мав стати сигналом – це Європа.
"Це ще сигнал європейцям. Ракети середньої дальності у Путіна – це загроза саме європейцям, і лякає він більше не нас з вами, нас складно налякати... Путін каже: "Ну ви ж відмовились від контролю, а тепер я вас всіх грохну і грохну на свій кшталт". І це важливо розуміти", – зазначив Кліменко.
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Увечері того ж дня російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- 22 листопада заступник начальника розвідки повідомив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.
- 28 листопада президент Зеленський заявив, що Путін "розмахує Орєшніком", щоб зірвати зусилля Трампа для завершення війни.