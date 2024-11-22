У Росії може бути до 10 одиниць нової балістичної ракети, котрою вона вдарила по Дніпру – ГУР

Вадим Скібіцький (Фото: ГУР)

У Росії може бути до 10 одиниць нової балістичної ракети, котрою вона вдарила по Дніпру 21 листопада у межах випробування, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", – повідомив розвідник.

Він зазначив, що на місці прильоту ракети були знайдені її уламки та уламки телеметрії, котра використовується, аби зафіксувати усі параметри польоту ракети та всіх її систем.

Скібіцький наголосив, що Росія здійснила дослідницько-бойове використання ракети – провела тестове дослідження нового ракетного комплексу в бойових умовах.

Напередодні ГУР повідомило, що підльотний час цього озброєння від місця запуску в Астраханській області до міста становив 15 хвилин.