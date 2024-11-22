У РФ может быть до 10 единиц новой ракеты, которой она ударила по Днепру – ГУР

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

В России может быть до 10 единиц новой баллистической ракеты, которой она ударила по Днепру 21 ноября в рамках испытания, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает Укринформ.

"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", – сообщил разведчик.

Он отметил, что на месте прилета ракеты были найдены ее обломки и обломки используемой телеметрии, чтобы зафиксировать все параметры полета ракеты и всех ее систем.

Скибицкий подчеркнул, что Россия осуществила исследовательско-боевое использование ракеты – провела тестовое исследование нового ракетного комплекса в боевых условиях.

Накануне ГУР сообщило, что подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области до города составило 15 минут.