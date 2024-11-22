У РФ может быть до 10 единиц новой ракеты, которой она ударила по Днепру – ГУР
В России может быть до 10 единиц новой баллистической ракеты, которой она ударила по Днепру 21 ноября в рамках испытания, заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий, передает Укринформ.
"Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы это видели на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков", – сообщил разведчик.
Он отметил, что на месте прилета ракеты были найдены ее обломки и обломки используемой телеметрии, чтобы зафиксировать все параметры полета ракеты и всех ее систем.
Скибицкий подчеркнул, что Россия осуществила исследовательско-боевое использование ракеты – провела тестовое исследование нового ракетного комплекса в боевых условиях.
Накануне ГУР сообщило, что подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области до города составило 15 минут.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.