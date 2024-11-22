"Укрытие – всегда". После удара РФ новой ракетой для украинцев осталась та же рекомендация

"Находиться в укрытиях во время тревоги – основная рекомендация безопасности. Это правило нужно соблюдать всегда", – отметили в МВД

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Использование Россией новой баллистической ракеты не изменило рекомендаций безопасности для украинцев – по-прежнему необходимо быть в укрытиях во время тревоги. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьянна Рева.

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"Находиться в укрытиях во время тревоги – основная рекомендация безопасности. Это правило нужно соблюдать всегда", – отметила она.

Ранее Суспильне со ссылкой на депутатов разных фракций сообщило, что заседание Верховной Рады 22 ноября отменили из-за возможной угрозы удара по правительственному кварталу.

В то же время спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Офис Владимира Зеленского работает в привычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: "Будет раздаваться тревога – будем идти в укрытие".

Тем временем Главное управление разведки сообщило, что оккупанты могли ударить по Днепру 21 ноября баллистической ракетой из состава мобильного комплекса "Кедр". По данным ведомства, подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области к городу составило 15 минут.