"Укрытие – всегда". После удара РФ новой ракетой для украинцев осталась та же рекомендация
Использование Россией новой баллистической ракеты не изменило рекомендаций безопасности для украинцев – по-прежнему необходимо быть в укрытиях во время тревоги. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьянна Рева.
"Находиться в укрытиях во время тревоги – основная рекомендация безопасности. Это правило нужно соблюдать всегда", – отметила она.
Ранее Суспильне со ссылкой на депутатов разных фракций сообщило, что заседание Верховной Рады 22 ноября отменили из-за возможной угрозы удара по правительственному кварталу.
В то же время спикер президента Сергей Никифоров заявил, что Офис Владимира Зеленского работает в привычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: "Будет раздаваться тревога – будем идти в укрытие".
Тем временем Главное управление разведки сообщило, что оккупанты могли ударить по Днепру 21 ноября баллистической ракетой из состава мобильного комплекса "Кедр". По данным ведомства, подлетное время этого вооружения от места запуска в Астраханской области к городу составило 15 минут.
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. В то же время неназванный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
- Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.