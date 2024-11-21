На Западе отрицают, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистикой – ABC News

Неназванный чиновник утверждает, что это была просто баллистическая ракета

Фото: ГСЧС

Анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.

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Чиновник утверждает, что это была просто баллистическая ракета.

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Днепр различными типами ракет, в частности запустили из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету. Это может быть первое боевое использование межконтинентальной баллистической ракеты в истории.

Официально западные страны еще не комментировали этот удар.

Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки было повреждено предприятие, в городе зафиксировано несколько пожаров. Также был поврежден центр реабилитации людей с инвалидностью, повреждения получили два частных дома, в одном из них возник пожар. Есть разрушение в гаражном кооперативе. Ранены два человека.

К тому же, сообщили в ВСУ, оккупанты атаковали Днепр ракетой "Кинжал" и семью Х-101 – защитникам удалось сбить шесть из них.

Между тем фонд "Повернись живим" опубликовал видео момента атаки на Днепр: