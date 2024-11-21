На Западе отрицают, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистикой – ABC News
Анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.
Чиновник утверждает, что это была просто баллистическая ракета.
Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Днепр различными типами ракет, в частности запустили из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету. Это может быть первое боевое использование межконтинентальной баллистической ракеты в истории.
Официально западные страны еще не комментировали этот удар.
Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки было повреждено предприятие, в городе зафиксировано несколько пожаров. Также был поврежден центр реабилитации людей с инвалидностью, повреждения получили два частных дома, в одном из них возник пожар. Есть разрушение в гаражном кооперативе. Ранены два человека.
К тому же, сообщили в ВСУ, оккупанты атаковали Днепр ракетой "Кинжал" и семью Х-101 – защитникам удалось сбить шесть из них.
Между тем фонд "Повернись живим" опубликовал видео момента атаки на Днепр:
- Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть повреждения инфраструктуры и раненые.
- Утром из-за российской атаки по объектам, в частности на западе Украины, в небо Польши поднималась авиация страны и ее союзников из НАТО.