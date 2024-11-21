Венгрия развернет ПВО на востоке. Боится "эскалации" после разрешения на удары вглубь РФ

"Российско-украинская война достигла беспрецедентного масштаба и перешла в самую опасную фазу", – сказал глава Минобороны Венгрии

Кристоф Шалай-Бобровницкий (Фото: ЕРА)

В Венгрии по распоряжению министра обороны Кристофа Шалай-Бобровницкого развернут системы противовоздушной обороны в районах, приближенных к границе с Украиной. Он объяснил это опаской эскалации, передает Telex.

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Шалай-Бобровницкий сообщил, что поручил развернуть средства противовоздушной обороны на северо-востоке страны. По его словам, российско-украинская война "достигла беспрецедентного масштаба и перешла в самую опасную фазу".

Он отметил, что это связано со снятием ограничений на использование дальнобойного оружия для Украины, а также с утверждением российским диктатором Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, расширившей условия применения ядерного оружия.

17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.

20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.