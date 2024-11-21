Венгрия развернет ПВО на востоке. Боится "эскалации" после разрешения на удары вглубь РФ
В Венгрии по распоряжению министра обороны Кристофа Шалай-Бобровницкого развернут системы противовоздушной обороны в районах, приближенных к границе с Украиной. Он объяснил это опаской эскалации, передает Telex.
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Шалай-Бобровницкий сообщил, что поручил развернуть средства противовоздушной обороны на северо-востоке страны. По его словам, российско-украинская война "достигла беспрецедентного масштаба и перешла в самую опасную фазу".
Он отметил, что это связано со снятием ограничений на использование дальнобойного оружия для Украины, а также с утверждением российским диктатором Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины, расширившей условия применения ядерного оружия.
- 17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. США официально данную информацию не подтвердили.
- 20 ноября The Times писало, что США якобы дали зеленый свет Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.
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