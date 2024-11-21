Угорщина розгорне ППО на сході країни. Боїться "ескалації" після дозволу на удари вглиб РФ
В Угорщині за розпорядженням міністра оборони Крістофа Шалай-Бобровницького розгорнуть системи протиповітряної оборони у районах, наближених до кордону з Україною. Він пояснив це побоюванням ескалації, передає Telex.
Шалай-Бобровницький повідомив, що доручив розгорнути засоби протиповітряної оборони на північному сході країни. За його словами, російсько-українська війна "досягла безпрецедентного масштабу та перейшла в найнебезпечнішу фазу".
Він зазначив, що це пов’язано зі зняттям обмежень на використання далекобійної зброї для України, а також із затвердженням російським диктатором Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, яка розширила умови застосування ядерної зброї.
- 17 листопада 2024 року газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. США офіційно цю інформацію не підтвердили.
- 20 листопада The Times писало, що США нібито дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.
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