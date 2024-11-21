Угорщина розгорне ППО на сході країни. Боїться "ескалації" після дозволу на удари вглиб РФ

"Російсько-українська війна досягла безпрецедентного масштабу та перейшла в найнебезпечнішу фазу", – сказав глава Міноборони Угорщини

Крістоф Шалай-Бобровницький (Фото: ЕРА)

В Угорщині за розпорядженням міністра оборони Крістофа Шалай-Бобровницького розгорнуть системи протиповітряної оборони у районах, наближених до кордону з Україною. Він пояснив це побоюванням ескалації, передає Telex.

Шалай-Бобровницький повідомив, що доручив розгорнути засоби протиповітряної оборони на північному сході країни. За його словами, російсько-українська війна "досягла безпрецедентного масштабу та перейшла в найнебезпечнішу фазу".

Він зазначив, що це пов’язано зі зняттям обмежень на використання далекобійної зброї для України, а також із затвердженням російським диктатором Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, яка розширила умови застосування ядерної зброї.

17 листопада 2024 року газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. США офіційно цю інформацію не підтвердили.

20 листопада The Times писало, що США нібито дали зелене світло Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії.