The Times: США дали попередній дозвіл на удари вглиб РФ британськими Storm Shadow

Лондон поки уникає чітких заяв, щоб не створювати для Росії стратегічної переваги

Storm Shadow (Фото: Мілітарний)

Журналісти The Times з посиланням на джерела у Міністерстві оборони Великої Британії пишуть, що США нібито дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії. Офіційного підтвердження від Лондону ще не було.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер утримується від прямих коментарів про удари ракетами Storm Shadow, заявляючи, що не обговорюватиме оперативні деталі.

Джерела видання зазначили, що "поворотним моментом" стало залучення Північною Кореєю своїх солдатів на боці Росії, це британська сторона розцінює як серйозну ескалацію.

Лондон поки уникає чітких заяв, щоб не створювати для Росії стратегічної переваги. Водночас джерела в уряді кажуть, що попередні обмеження на використання ракет Storm Shadow знято, і питання їх застосування залежить лише від часу.

Деякі союзники Стармера висловили думку, що Storm Shadow не матимуть вирішального впливу на хід бойових дій.

17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

19 листопада стало відомо, що Путін поновив ядерну доктрину Росії, підписавши відповідний указ. Олександр Мережко у коментарі LIGA.net заявив, що це не має жодного юридичного значення.

заявив, що це не має жодного юридичного значення. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро 18 листопада заявив, що Париж усе ще розглядає можливість надання Україні дозволу на завдання ударів вглиб РФ далекобійною французькою зброєю.