Путін оновив "ядерну доктрину" після дозволу на удари ATACMS по Росії. У Раді відреагували

Ненормально, коли агресор не має жодних обмежень у застосуванні зброї, тоді як на жертву агресії накладаються якісь обмеження, сказав Мережко

Муляж російської ядерної бомби (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Так звана ядерна доктрина Росії, оновлена 19 листопада диктатором Володимиром Путіним, не має жодного юридичного значення, це частина кремлівської пропаганди й шантажу. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Путін підписав указ, що затверджує оновлену "ядерну доктрину" Росії. Це сталося невдовзі після того, як США дали Україні дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по території країни-агресора. Доктрина передбачає нібито можливість застосування ядерної зброї в разі запуску балістичних ракет, що можуть загрожувати Росії.

"На "ядерну доктрину" Росії взагалі не треба зважати, бо вона не має жодного юридичного значення. Це лише частина російської пропаганди й шантажу. Треба керуватися виключно нормами та принципами міжнародного права, а воно є достатньо чітким: Україні реалізує своє право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", – прокоментував Мережко.

Він зазначив, що територія агресора є частиною театру воєнних дій, і міжнародне право не обмежує Україну чи країни, які постачають нам зброю, стосовно застосування цієї зброї на території РФ.

Ненормально і нелогічно, коли агресор не має жодних обмежень у застосуванні зброї, тоді як на жертву агресії накладаються якісь обмеження, додав парламентар.

"Іран і Північна Корея, коли надають зброю Росії, не ставлять якихось обмежень. Китай, коли допомагає Росії, також не ставить їй якісь обмеження", – підсумував він.

17 листопада 2024 року газета NYT заявила, що президент США Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін після дозволу на удари ATACMS по РФ закликав G20 "охолодити" війну в Україні.