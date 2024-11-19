Путін оновив "ядерну доктрину" після дозволу на удари ATACMS по Росії. У Раді відреагували
Муляж російської ядерної бомби (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Так звана ядерна доктрина Росії, оновлена 19 листопада диктатором Володимиром Путіним, не має жодного юридичного значення, це частина кремлівської пропаганди й шантажу. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

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Путін підписав указ, що затверджує оновлену "ядерну доктрину" Росії. Це сталося невдовзі після того, як США дали Україні дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по території країни-агресора. Доктрина передбачає нібито можливість застосування ядерної зброї в разі запуску балістичних ракет, що можуть загрожувати Росії.

"На "ядерну доктрину" Росії взагалі не треба зважати, бо вона не має жодного юридичного значення. Це лише частина російської пропаганди й шантажу. Треба керуватися виключно нормами та принципами міжнародного права, а воно є достатньо чітким: Україні реалізує своє право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН", – прокоментував Мережко.

Він зазначив, що територія агресора є частиною театру воєнних дій, і міжнародне право не обмежує Україну чи країни, які постачають нам зброю, стосовно застосування цієї зброї на території РФ.

Ненормально і нелогічно, коли агресор не має жодних обмежень у застосуванні зброї, тоді як на жертву агресії накладаються якісь обмеження, додав парламентар.

"Іран і Північна Корея, коли надають зброю Росії, не ставлять якихось обмежень. Китай, коли допомагає Росії, також не ставить їй якісь обмеження", – підсумував він.

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