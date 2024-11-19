Путин обновил ядерную доктрину после разрешения ударов ATACMS по РФ. В Раде отреагировали

Ненормально, когда у агрессора нет никаких ограничений в применении оружия, тогда как на жертву накладываются какие-либо ограничения, сказал Мережко

Муляж российской ядерной бомбы (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Так называемая ядерная доктрина России, обновленная 19 ноября диктатором Владимиром Путиным, не имеет никакого юридического значения, это часть кремлевской пропаганды и шантажа. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Путин подписал указ, утверждающий обновленную "ядерную доктрину" России. Это произошло вскоре после того, как США дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории страны-агрессора. Доктрина предполагает возможность применения ядерного оружия в случае запуска баллистических ракет, которые могут угрожать России.

"Ядерную доктрину" России вообще не надо брать во внимание, потому что она не имеет никакого юридического значения. Это лишь часть российской пропаганды и шантажа. Надо руководствоваться исключительно нормами и принципами международного права, а оно достаточно четко: Украина реализует свое право на самооборону согласно со статьей 51 Устава ООН",- прокомментировал Мережко.

Он отметил, что территория агрессора является частью театра военных действий, и международное право не ограничивает Украину или поставляющие нам оружие страны в применении этого оружия на территории РФ.

Ненормально и нелогично, когда у агрессора нет никаких ограничений в применении оружия, тогда как на жертву агрессии накладываются какие-то ограничения, добавил парламентарий.

"Иран и Северная Корея, когда предоставляют оружие России, не ставят каких-либо ограничений. Китай, когда помогает России, также не ставит ей каких-либо ограничений",- подытожил он.

17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что президент США Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".

Лидер Китая Си Цзиньпин после разрешения на удары ATACMS по РФ призвал G20 "охладить" войну в Украине.