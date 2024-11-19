Си Цзиньпин после разрешения на удары ATACMS по РФ призвал G20 "охладить" войну в Украине

Си Цзиньпин (Фото: ЕРА/Antonio Lacerda)

Китайский лидер Си Цзиньпин призывает G20 помочь "охладить" российско-украинскую войну. Об этом пишет RFI.

"Большая двадцатка должна поддерживать ООН и ее Совет Безопасности в том, чтобы они играли большую роль, и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов", – сказал он.

Си призвал лидеров избежать "последствий" на полях сражений и эскалации боевых действий, а также помочь "охладить украинский кризис и искать политическое решение".

Это заявление последовало после того, как администрация президента США Джо Байдена дала Украине разрешение на удары по территории РФ ракетами ATACMS. Между тем, диктатор РФ Владимир Путин обновил так называемую ядерную доктрину.

17 ноября 2024 года газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".