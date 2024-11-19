Сі Цзіньпін після дозволу на удари ATACMS по РФ закликав G20 "охолодити" війну в Україні

Сі Цзіньпін (Фото: ЕРА/Antonio Lacerda)

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликає G20 допомогти "охолодити" російсько-українську війну. Про це пише RFI.

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"Велика двадцятка повинна підтримувати ООН та її Раду Безпеки в тому, щоб вони відігравали більшу роль, і підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню криз", – сказав він.

Сі закликав лідерів уникнути "наслідків" на полях битв і ескалації бойових дій, а також допомогти "охолодити українську кризу і шукати політичне рішення".

Ця заява пролунала після того, як адміністрація президента США Джо Байдена дала Україні дозвіл на удари по території РФ ракетами ATACMS. Тим часом диктатор РФ Володимир Путін оновив так звану ядерну доктрину.

17 листопада 2024 року газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".