Макрон похвалив Байдена за рішення дозволити Україні бити ATACMS по Росії

За словами французького президента, таке рішення його американський колега ухвалив через участь військ КНДР на боці Росії у війні проти України

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Еммануель Макрон похвалив рішення американського колеги Джо Байдена послабити обмеження на далекобійні удари ракетами ATACMS по РФ для України. Про це пише Politico.

За словами французького президента, Байден ухвалив "хороше рішення". Він зазначив, що лідер США ухвалив це рішення у відповідь на ескалацію війни з боку Росії, яка вирішила залучити до конфлікту війська КНДР.

"Росія – єдина держава, яка прийняла рішення про ескалацію. Саме цей злам спричинив рішення США", – заявив Макрон.

Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж усе ще розглядає можливість надання Україні дозволу на завдання ударів вглиб РФ далекобійною французькою зброєю.

17 листопада газета NYT заявила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.

Президент Володимир Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".