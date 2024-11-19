Макрон похвалил Байдена за решение позволить Украине бить ATACMS по России
Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил решение американского коллеги Джо Байдена ослабить ограничения на дальнобойные удары ракетами ATACMS по РФ для Украины. Об этом пишет Politico.

По словам французского президента, Байден принял "хорошее решение". Он отметил, что лидер США принял это решение в ответ на эскалацию войны со стороны России, решившей привлечь к конфликту войска КНДР.

"Россия – единственное государство, принявшее решение об эскалации. Именно этот излом привел к решению США", – заявил Макрон.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием.

Читайте также
Make ATACMS great again. Что изменит разрешение бить дальнобойными ракетами вглубь России
СШАвойнафранцияATACMSудары по РФэммануэль макрон