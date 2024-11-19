Макрон похвалил Байдена за решение позволить Украине бить ATACMS по России

По словам французского президента, такое решение его американский коллега принял из-за участия войск КНДР на стороне России в войне против Украины

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эммануэль Макрон похвалил решение американского коллеги Джо Байдена ослабить ограничения на дальнобойные удары ракетами ATACMS по РФ для Украины. Об этом пишет Politico.

По словам французского президента, Байден принял "хорошее решение". Он отметил, что лидер США принял это решение в ответ на эскалацию войны со стороны России, решившей привлечь к конфликту войска КНДР.

"Россия – единственное государство, принявшее решение об эскалации. Именно этот излом привел к решению США", – заявил Макрон.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием.

17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

Президент Владимир Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".