The Times: США дали предварительное разрешение на удары вглубь РФ британскими Storm Shadow

Лондон пока избегает четких заявлений, чтобы не создавать для России стратегические преимущества

Storm Shadow (Фото: Милитарный)

Журналисты The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании пишут, что США якобы дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по России. Официального доказательства от Лондона еще не было.

Премьер-министр Британии Кир Стармер воздерживается от прямых комментариев об ударах ракетами Storm Shadow, заявляя, что не будет обсуждать оперативные детали.

Источники издания отметили, что "поворотным моментом" стало привлечение Северной Кореей своих солдат на стороне России, это британская сторона расценивает как серьезную эскалацию.

Лондон пока избегает четких заявлений, чтобы не создавать для России стратегические преимущества. В то же время источники в правительстве говорят, что предыдущие ограничения на использование ракет Storm Shadow сняты, и вопрос их применения зависит только от времени.

Некоторые союзники Стармера выразили мнение, что Storm Shadow не окажет решающего влияния на ход боевых действий.

17 ноября газета NYT заявила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.

19 ноября стало известно, что Путин обновил ядерную доктрину России, подписав соответствующий указ. Александр Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что это не имеет никакого юридического значения.

заявил, что это не имеет никакого юридического значения. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 18 ноября заявил, что Париж все еще рассматривает возможность предоставления Украине разрешения на нанесение ударов вглубь РФ дальнобойным французским оружием.