Россияне атаковали Кривой Рог: частично разрушено админздание, ранены люди – фото

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть повреждения инфраструктуры и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки пострадали два человека: 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Оба в больнице в состоянии средней тяжести.

Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки.

ДОПОЛНЕНО в 12:01. Уже 15 пострадавших в Кривом Роге, среди них двое подростков.

"17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте", – написал Лысак.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Утром войска РФ атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой, ее тип пока неизвестен. В городе возникли пожары, повреждены предприятие, центр реабилитации людей с инвалидностью и частные дома. Двое пострадавших.

Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о возможной угрозе баллистических ударов.

Вводились экстренные отключения света.